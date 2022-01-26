Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde soğuğu seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde kış mevsimini seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor.

Sıcak iklim canlıları da, karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda geziniyor.

Ama kar en çok kaplanların keyfini yerine getirdi.

Kanatlı hayvanların barındığı alanlarda ise, kar altındaki siyah kuğu güzel görüntüler oluşturdu.

Kışın iyi beslendikleri için kış uykusuna yatmayan ayılar için de hazırlanan özel yiyecekler toprağa gömüldü ve ayılar gömülü balıkları çıkartarak kar üstünde ziyafet çekti.

206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve bin 300 hayvana ev sahipliği yapıyor. (İHA)

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