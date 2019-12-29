Kimlerin omurga sağlığı tehlikede?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı anlattı: Bel, boyun ve sırt ağrıları her zaman fıtıktan değil omurga sorunlarından da kaynaklanabiliyor Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, bu şikayetlerin en çok kimlerde görüldüğünü şöyle sıraladı.

Bilgisayar kullanan ofis çalışanları, çağrı merkezi elemanları, uzun yol, taksi şoförleri, trafikte uzun süre kalanlar, bilinçsizce spor yapanlar, sayar bant başında çalışan sanayi işçileri ve sürekli tekrarlayan aynı aktiviteyi yapanların omurgaları daha fazla yoruluyor. Omurgayı olumsuz etkileyen meslek gruplarındaki insanlar; en çok tekrarlayan ağrı atakları, bel ağrısı ve buna eşlik eden kalça, bacak ağrıları, bacakta uyuşma ve yanmalar, bacak arkasında gerilme ve ileri evrede kas gücünde azalma şikayetlerinden yakınıyor.

EGZERSİZ OLMAZSA OLMAZ

Ancak zamanında önlem alınmadığında bu şikayetlerin sıklığı, şiddeti artıyor ve süreleri de uzuyor. Meslek gereği uzun süre oturarak hareketsiz kalmak kas ve eklemlere de zarar veriyor. Ayrıca duruş ve oturuş bozukluklarının yol açtığı kas spazmları, gerilim tipi baş ağrısı ve halsizlik iş verimini düşürürken, kişinin mutsuz olmasına da yol açıyor. Uygun egzersiz programları tedavinin olmazsa olmazı. Kayropraktik denilen elle omurgaya yapılan uygulamalar, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, bilinçli yapılan sporlar, kilo kontrolü ve hasta eğitimi de tedavi sürecinde büyük önem taşıyor.

NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Hayat boyu her gün sadece 15 dakikalık egzersizlerle omurga güçlendirilebilir… İşte omurga sağlığı için egzersiz önerileri…

– Omuzlarınızı gevşeterek yavaşça yukarı kaldırıp indirin.

– Her iki elinizi ensenizde birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi yaklaştırın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.

– Her iki elinizi belinizde birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi yaklaştırın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.

– Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzla, gövdenizi öne doğru bükerek kollarınızı yere paralel hale getirin, 10-15 saniye bu şekilde kalın.

– Her iki elinizi kalçanızda birleştirin ve kürek kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi yaklaştırın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.

– Başınızı yavaş bir şekilde öne doğru eğin ve bu şekilde 10-15 saniye kalın.

– Başınızla aynı hareketi arkaya, sağa ve sola döndürerek tekrarlayın.

– Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzu açarak yukarı doğru esneyin. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.

– Bir elinizi belinize koyun, diğer kolunuzu uzatın ve elinizin belde olduğu tarafa doğru eğilin. Bu şekilde 10-15 saniye kalın, sonra diğer tarafa tekrarlayın.

– Her iki elinizi diğer taraf omzunuzu kavrayacak şekilde gövdenize dolayın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.