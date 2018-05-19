Kimlik avı saldırısına engel olun

Akıl oyunları tuzağa düşürüyor
Sanal dünyada kimlik avı konusunda başarılı olmak için her gün yeni yöntemler geliştiriliyor. Dolandırıcıların amaçlarına ulaşmasında, tüketicilerin herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanması, sahte web sitelerine giriş yapması ve özel günlere has teklifler vadeden e-postalardaki bağlantılara tıklaması çok etkili oluyor.
Sahte site…
Bazı şirketler, çeşitli sosyal ağlardan veya e-posta üzerinden kampanya iletileri gönderiyor. Siber suçlular da bu dağıtım yönteminden yararlanarak, ileti sanki bu şirketlerden geliyormuş gibi görünen çok sayıda e-posta gönderiyor. Teklifi görmek için bağlantıya tıkladığınızda ise sahte bir siteye yönlendiriliyorsunuz. Böylece finansal bilgileriniz riske giriyor.
Önlem alın
Kimlik saldırılarına karşı önlem alabilmek adına dikkat edilmesi gereken 3 nokta var:
– Bir kampanya teklifi gördüğünüzde, satıcının resmi web sitesine bakarak gerçek olup olmadığını kontrol edin. URL adresinde hata veya yazım yanlışı var mı diye bakın.
– Bağımsız e-posta istemcilerine yönelik kimlik avı saldırılarını ve spam postaları tespit edip engelleyebilen sağlam bir güvenlik çözümü kurun.
– İnternet mağazaları, seyahat şirketleri, banka gibi diğer resmi kurumlardan gelen mesajları inceleyin çünkü gerçek gibi görünen sahte bir e-posta hazırlamak hiç de zor değil.