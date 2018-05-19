Kimlik avı saldırısına engel olun

Babalar Günü gibi özel günlerde internet üzerinden çok fazla alışveriş yapılıyor. Bu süreçte tüketiciler siber saldırıya maruz kalıp, kimlik avıyla muhatap olabiliyor. Alışveriş sitelerini sıkça ziyaret edenlerin zarar görmemesi için mini bir rehber hazırladık…

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Akıl oyunları tuzağa düşürüyor

Sanal dünyada kimlik avı konusunda başarılı olmak için her gün yeni yöntemler geliştiriliyor. Dolandırıcıların amaçlarına ulaşmasında, tüketicilerin herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanması, sahte web sitelerine giriş yapması ve özel günlere has teklifler vadeden e-postalardaki bağlantılara tıklaması çok etkili oluyor.

Sahte site…

Bazı şirketler, çeşitli sosyal ağlardan veya e-posta üzerinden kampanya iletileri gönderiyor. Siber suçlular da bu dağıtım yönteminden yararlanarak, ileti sanki bu şirketlerden geliyormuş gibi görünen çok sayıda e-posta gönderiyor. Teklifi görmek için bağlantıya tıkladığınızda ise sahte bir siteye yönlendiriliyorsunuz. Böylece finansal bilgileriniz riske giriyor.

Önlem alın

Kimlik saldırılarına karşı önlem alabilmek adına dikkat edilmesi gereken 3 nokta var:

– Bir kampanya teklifi gördüğünüzde, satıcının resmi web sitesine bakarak gerçek olup olmadığını kontrol edin. URL adresinde hata veya yazım yanlışı var mı diye bakın.

– Bağımsız e-posta istemcilerine yönelik kimlik avı saldırılarını ve spam postaları tespit edip engelleyebilen sağlam bir güvenlik çözümü kurun.

– İnternet mağazaları, seyahat şirketleri, banka gibi diğer resmi kurumlardan gelen mesajları inceleyin çünkü gerçek gibi görünen sahte bir e-posta hazırlamak hiç de zor değil.