Bazen adet döngüsünden bir hafta önce hafif lekelenme, genellikle hafif olan karın krampları ve adete yakın veya kısa bir süre sonra ortaya çıkan vajinal kanama gibi semptomlar gösteren kimyasal gebelik hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Anormal hormon düzeyleri, 35 yaşın üzerinde olmak, rahim anormallikleri, rahim dışına implantasyon, klamidya veya frengi gibi enfeksiyonlar nedeniyle gerçekleşen kimyasal gebelik ne zaman sonlanır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KİMYASAL GEBELİK NEDİR?

Kimyasal bir gebelik, hamileliğin beşinci haftasından önce ve fetüsün bir ultrasonda gözle görülür bir şekilde tespit edilmesinden çok önce meydana gelen çok erken bir düşüğü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kimyasal bir hamileliğin, düşükle sonuçlanan gebeliklerin yüzde 75’ine sebep olduğuna inanılmaktadır.

KİMYASAL GEBELİK BELİRTİLERİ

Kimyasal bir gebelik genellikle geç adet kanaması dışında hiçbir belirti göstermez. Bazıları adet kanamasının kimyasal hamilelikte normalden daha ağır olmasını beklese de, genellikle normal bir periyotla aynıdır, hatta daha hafiftir. Bazı durumlarda daha fazla kramp yaşanabilir.

Hamilelik hormonu seviyeleri mevcut olmasına rağmen kimyasal bir gebelikte düşük olduğundan, normal olarak yorgunluk veya bulantı gibi erken dönem hamilelik belirtilerinden herhangi birini görmezsiniz.

KİMYASAL GEBELİK NEDENLERİ

Kimyasal gebeliğin kesin olarak nedeni bilinmemektedir. Ancak çoğu durumda düşük, embriyodaki sorunlardan, muhtemelen düşük kaliteli sperm veya yumurtadan kaynaklanmaktadır.

Kimyasal gebeliğe yol açan diğer nedenler ise şunlardır:

– Anormal hormon düzeyleri

– Rahim anormallikleri

– Rahim dışına implantasyon

– Klamidya veya frengi gibi enfeksiyonlar

– 35 yaşın üzerinde olmak, bazı tıbbi problemlerde olduğu gibi kimyasal hamilelik riskini de arttırır. Bunlar kan pıhtılaşması ve tiroid bozukluklarını içerir.

KİMYASAL GEBELİK NE ZAMAN SONLANIR?

Kimyasal gebelik, genellikle 4 ile 5 günlük âdet kanaması ile birlikte sonlanır. Normal âdet kanamasından farklı olmayan bu durum, bazı vakalarda daha uzun süre ve fazla miktarda kanamalara neden olabilir. Ancak 10 günden daha uzun süren kanama varlığında, kişinin dış gebelik ihtimalinin değerlendirilmesi için mutlaka doktora başvurması gereklidir.