Kınık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
Kınık Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için dün saat 21.00’de, Poyracık Meydanı’nda konser programı düzenledi. Program Akhisar ve Kınık belediyelerin halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Ardından klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahneye çıktı. Klarnetiyle ‘İstanbul İstanbul olalı’ parçasını çalan Hüsnü Şenlendirici, Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş’i sahneye çağırarak, konseri birlikte sürdürdü. Konseri izleyen yaklaşık 1000 kişi, keyifli zaman geçirdi.