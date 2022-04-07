Kır navruzu çiçek açtı: Koparmanın cezası 109 bin lira

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde görülen kır navruzunu koparana 109 bin 500 lira para cezası kesiliyor.

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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren nokta endemiği kır navruzu bitkisi, 2022 yılının ilk fotoğraflarını verdi. Bitkiyi koparan kişilere 109 bin 500 lira para cezası kesiliyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, kır navruzuyla ilgili şunları söyledi:

* Kır navruzunun başka yerlerde de görüldüğü söyleniyor. Bilim insanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda az çok bir farkının olduğu söyleniyor. Yapraklarına ve kınına bakarak ayırt edebilen yetkili insanlar bunların farkındadır. Bizde kır navruzu'nun diğer illerdekine göre farkının kını olduğu söyleniyor.

* Bu bitkiyi koparanlara 109 bin 500 lira para cezası uygulanıyor. Dolayısıyla vatandaşların bu türe denk geldiği zaman özellikle korumalarını ve koparmamalarını tavsiye ediyorum. (İHA)

