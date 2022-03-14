Kırık bir mezar taşının izinden giderek Çanakkale’deki ilk şehit doktoru tespit etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Sabah, Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'in mezarını nasıl keşfettiğini anlattı. Kırık bir mezar taşı ve üstündeki sembolden yola çıkarak, mezarın Çanakkale Savaşı'nın ilk şehit doktorlarından Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'e ait olduğunun tespit edildiğini belirten Sabah, "14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kendisini ve tüm şehit doktorlarımızı rahmetle anar, vazifesi başında olanlara da başarılar dilerim" dedi.

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2018 yılında Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda “Yılanlı Mezar” diye isimlendirilen mezar taşının, Çanakkale'nin ilk şehit doktorlarından Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Beye ait olduğu tespit edilmişti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim görevlisi ve Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı İsmail Sabah, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında tarihi keşfin nasıl yapıldığını anlattı. Sabah’ın sosyal medya paylaşımı ilgi gördü.

MEZAR TAŞI ÜSTÜNDE MEKTEB-İ TIBBİYE ARMASI TESPİT EDİLDİ

Öğretim görevlisi Sabah, mezar taşının Tabip Binbaşı Mehmet İsmail beye ait olduğunu nasıl keşfettiklerini ve yaşanan süreci şöyle anlattı;

*Yıllar evvel Alçıtepeli bir arkadaşımın tarlasına gece uğradığımzda ilk kez görmüştüm. Orman içerisinde bir kabir ve başında kırık bir mezar taşı vardı.

*Üzerinde “16 Haziran sene 331’de şehid olmuştur Fatiha” yazısını okuduktan sonra bir şehit mezarı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak kimdi, neden buradaydı? Civar köylerden özellikle yaşlılara bu mezarı sorduğumda hep aynı cevabı aldım.

* “Biz oraya yılanlı mezar deriz çünkü kırılmadan önce üzerinde bir dala sarılmış yılan vardı.” Bu benzeri cevaplarla bana Yunan Mitolojisinde şifa ve tıpla ilişkili bir tanrı olan Asklepios’un asasını tarif ettiklerini anlamıştım. Aynı figür Mekteb-i Tıbbiye Arması üzerinde de vardı.

MSB LİSTESİNE HATALI KAYIT EDİLMİŞ

*Bu düşüncelerle dikkatimi Çanakkale Muharebelerinde şehit düşen doktorlar üzerine yoğunlaştırdım. Bilinen 8 şehit doktordan mezarın olduğu bölgeye yakın görev yapmış bir isim vardı. Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey. Ancak orada da bir sorun vardı. MSB listesinde rumi 19’da şehitti.

*Böylelikle uzun bir süre daha aramaya devam ettim. Alan Başkanlığımızın da desteği ile MSB’den Mehmet İsmail Beyin zayiat kaydının aslını elde ettiğimizde durum ortaya çıktı. Hatalı okuma sonucunda şehadet tarihi 16'sı yerine 19 yazılmıştı. Osmanlıca belgede 16 rakamı çok açıktı.

“MEZARI VE İSMİ BİLİNEN İLK VE TEK ŞEHİT DOKTOR”

*Bunun üzerine zayiat listesinde görülen son görev yaptığı birlik olan 126. Alay’ın Atase arşivinden harp ceridelerini temin ettik. Zığındere Muharebelerinin ilk günü olan 28 Haziran 1915’te düşmanın şiddetli saldırısında Tabip Binbaşı mecruh olmuştu.

*Bir sonraki gün ise yani hem mezar taşında hem de tabur zayiat defterinde yazıldığı gibi rumi 16 Hz. Miladi 29 Haziran’da şehit olmuştu. Yeri, mezarı ve ismi bilinen ilk ve tek şehit doktordu.



AKRABALARI TESPİT EDİLDİ

Öğretim görevlisi Sabah, konu basına yansıyınca Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'in ailesinin taraflarına ulaştığını da belirtti. Resmi evrakla akrabalarının belgelendiğini açıklayan Sabah, “Resmi evrakla torunu olduğunu belgeleyen Tankut Amcayı dedesinin kabrine götürdük ama bizi asıl heyecanlandıran Tankut amcanın dedesinin fotoğraflarının olduğunu söylemesiydi. Tabi hemen bir kopyalarını istedik” dedi.

İŞTE FOTOĞRAFI

Mehmet İsmail Bey'in fotoğraflarını da paylaşan Sabah, “Fotoğrafların gelmesiyle Mehmet İsmail Beyin kendisini de görmüş olduk. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kendisini ve tüm şehit doktorlarımızı rahmetle anar, vazifesi başında olanlara da başarılar dilerim. Bayramları kutlu olsun, iyi ki varlar” ifadelerini kullandı.