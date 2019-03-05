Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kırklareli’de Yeşilay Haftası etkinlikleri düzenlendi
Kırklareli’de Yeşilay Haftası etkinlikleri düzenlendi
Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle Kırklareli Vize Devlet Hastanesinde çocuklar ve gençlere yönelik stant açılarak, teknolojik bağımlılık, kumar, uyuşturucu maddeler, alkol ve sigaranın zararları anlatıldı.
Yaşam 5 Mart 2019 - 09:42

Vize Devlet Hastanesinde sağlık memuru Ümit Bilir tarafından stant açılarak, çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Yeşilay Haftası dolayısıyla açılan stantta, Türkiye'de ve dünyada hızla artan tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanım oranları ile uyuşturucu maddeye başlama yaşının gittikçe düştüğüne dikkat çekildi.
Gençlere ve çocuklara yönelik broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte ayrıca, teknoloji ve kumar bağımlılığının da kişiye, aileye, topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açtığı anlatıldı.

Etiketler