Kırklareli’nde badem ağaçları çiçek açtı
Kırklareli'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.
Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının geçen yıl ocak ayında 3,1 derece olduğu Kırklareli’nde bu yıl (1-16 Ocak) sıcaklıklar 6.53 olarak kayda geçti.
Kocahıdır Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Dere’nin evinin bahçesindeki badem ağacı hava sıcaklıklarına bağlı olarak çiçek açtı.
“ÇOK ŞAŞIRDIK”
Dere, “Çok şaşırdık. Havalar çok sıcak gidiyor, meyveler, bitkiler sıcaklığa aldanacak gibi geliyor bana. Bu aylarda çiçekleri içeri alıyordum, şimdi çiçekleri dahi içeri koymadım” dedi. (AA)