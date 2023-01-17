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Kırklareli’nde badem ağaçları çiçek açtı

Kırklareli'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Yayınlanma: 10:24 - 17 Ocak 2023 Güncellenme:
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Kırklareli’nde badem ağaçları çiçek açtı

Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının geçen yıl ocak ayında 3,1 derece olduğu Kırklareli’nde bu yıl (1-16 Ocak) sıcaklıklar 6.53 olarak kayda geçti.

Kocahıdır Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Dere’nin evinin bahçesindeki badem ağacı hava sıcaklıklarına bağlı olarak çiçek açtı.

“ÇOK ŞAŞIRDIK”

Dere, “Çok şaşırdık. Havalar çok sıcak gidiyor, meyveler, bitkiler sıcaklığa aldanacak gibi geliyor bana. Bu aylarda çiçekleri içeri alıyordum, şimdi çiçekleri dahi içeri koymadım” dedi. (AA)

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Kırklareli Meteoroloji
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