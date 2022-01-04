‘Kırmızı başlıklı’ kadın ambulans şoförü zamanla yarışıyor

Diyarbakır'ın iki kadın ambulans şoföründen biri olan 'kırmızı başlıklı' lakaplı Ayfer Kurt, Acil Tıp Teknisyenliği'nden (ATT) şoförlüğe geçip zamanla yarışarak hayat kurtarmaya çalışıyor.

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11 yıldır Diyarbakır'da görev yapmakta olduğunu söyleyen Ayfer Kurt, Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) mezunu olduğunu belirtti.,

“YAPAMAZSIN’ DEDİLER”

ATT olarak göreve başladığını ifade eden Kurt, “Son dört aydır da aktif olarak ambulans sürücülüğünü yapıyorum. Şu anda bir lakabım var. ‘Kırmızı saçlı kadın sürücü’. Ambulansı kullanmak ayrı bir yetenek istiyor. Bana da dediler, ‘yapamazsın, kullanamazsın, hız ister’ diye. Kendime güvendiğim için ben bu işi yapacağım dedim” dedi.

“90 SANİYELİK SÜREMİZ VAR”

İnsanlara uzattığı yardım elinin mutluluğuyla eve gittiğini belirten Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

“Üzerime düşen görevi her zaman yerine getirmeye çalışan bir insanım. Acil vakalara çıkıyoruz. O durumda çocuğumu düşünemiyorum, gideceğim hastayı düşünüyorum. Ona ivedilikle yetişmek için çabalıyorum. Komuta kontrol merkezinin vaka çıkışı verdiği zaman 90 saniyelik bir süremiz var. O süreyi aşmadan çıkışı yapmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği hız sınır 120’dir. Her ne koşulda olursa olsun 120’yi aşmamak koşuluyla vakaya yetişmemiz gerekiyor.” (İHA)



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