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Kırmızı halıda düşenler, renkli festivaller… 2023’ten çarpıcı kareler

Oscar Ödülleri, festivaller, defileler... Reuters 2023'e iz bırakan olayları fotoğraflarla özetledi. 

Sozcu.com.tr
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Kırmızı halıda düşenler, renkli festivaller… 2023’ten çarpıcı kareler

Dünyanın en köklü haber ajanslarından biri olan Reuters, 2023’e damga vuran olayları özetleyen fotoğrafları paylaştı. Ajansın seçtiği birbirinden çarpıcı fotoğraflar yılın en renkli anlarından, en hüzünlü anlarına 2023’e damga vuran kültür sanat alanındaki o anları gösteriyor…

İşte Reuters’ın seçtiği kareler…

OSCAR YİNE DAMGA VURDU

Çeşitlilik konusunda sık sık eleştirilerin hedefinde olsa da ve Chris Rock’ın sahnede, canlı yayında, milyonların gözü önünde tokatlanması gibi skandal olaylar yaşansa da Oscar Ödül Töreni hâlâ sinema dünyasının en prestijli gecelerinden biri.

12 Mart 2023’te düzenlenen geceden de son derece renkli görüntüler bu yıla damga vuruyor.

95. Akademi Ödülleri’nde düşen bir fotoğrafçı…

Oscar ödüllü Jamie Lee Curtis ve Michelle Yeoh, 95. Akademi Ödülleri’nde Brendan Fraser’ın Oscar’ıyla poz vermesini izliyor.

SAVAŞ ALANINDA SANAT

Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken ünlü sokak sanatçısı TVboy’un bir eserinin yansıdığı fotoğraf karesi yürek burkuyor.

4 yaşındaki Anastasia, 29 Ocak 2023’te Ukrayna’nın Kiev dışındaki Bucha’da, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sırasında şehir merkezinde ünlü sokak sanatçısı Tvboy’un bir eserinin yanında duruyor.

FESTİVALLERDEN RENKLİ KARELER…

Hindistan’da Tanrı Krisna’nın doğumunu kutlayan bir Hindu festivali olan Janmashtami sırasında Radha ve Lord Krishna gibi giyinen Hindu kızlar…

Hindistan’da renklerin festivali olarak bilenen Holi Festivali yine rengarenk kutlandı.

TeamLab dijital sanat grubunun bir üyesi, Japonya’daki Azabudai Hills kompleksindeki müzelerin yeniden açılmasına hazırlık amacıyla bir enstalasyonda poz veriyor.

ÜNLÜ ŞARKICIYA SON VEDA

İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor’ın tabutunu taşıyan bir cenaze arabası, cenaze töreni sırasında eski evinin yanından geçerken, hayranları son kez ünlü şarkıcıyla vedalaşıyor…

New York Moda Haftası sırasında Carolina Herrera Sonbahar/Kış 2023 koleksiyon defilesine hazırlanan bir model…

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