Kirpik donduran soğuk!

Kars'ta etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarı çıkan vatandaşın kaşları, kirpikleri dondu.

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Hava sıcaklığının gece eksi 20’yi gördüğü Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı.

“BURADA YAŞAMAK ÇOK ZOR”

Kars’ta yaşamanın zor olduğunu söyleyen Mahmut Bilgir, “Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Burada yaşamak çok zor” dedi.

“HALİMİZ DUMAN”

Turan Sürmeli ise, “Dondurucu bir soğuk, eksi 16 şu anda, bu saatte gerçekten halimiz duman” diye konuştu.

Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. (İHA)

