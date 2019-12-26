Kırşehir’de şarbon paniği! Giriş çıkışlar yasaklandı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir mandırada 11 hayvan şarbon hastalığından telef oldu. Bölge karantinaya alınarak, hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Ölen hayvana temas eden bir kişinin elinde yaralar çıkınca hastaneye kaldırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya, gerekli tedbirlerin alınarak mahalledeki hayvanların aşılandığını açıkladı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinin Şatıroğlu Mahallesi'nde bir mandıradaki 8'i büyükbaş 11 hayvanın hastalanıp ölmeye başlaması üzerine, ilçe Tarım ve Orman müdürlüğü harekete geçti.

Ölen hayvanlardan alınan numuneler Ankara götürülüp incelendi.

Hayvanların şarbondan öldüğü tespit edilince de mandıradaki diğer hayvanlar aşılandı.

MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

Mucur Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya, olayın ortaya çıkmasının ardından gerekli önlemlerin alındığını belirterek şunları söyledi:

* Arkadaşlar numune aldılar. Ankara’ya götürdüler. Sonuç belli olunca akşamdan aşılamaya başladık. 8'i büyük baş, 3'ü küçük baş toplam 11 hayvan telef oldu. Aşılama işlemi sadece bu ağılda değil çevredeki diğer ağıllarda da tedbir amaçlı yapıldı. Hatta başka mahalleden geçmiş olsuna gelen ve ağıra giren vatandaşları da tespit ederek hayvanlarını aşıladık.

* Aşılama işlemleri devam ediyor. Mahalleye hayvan giriş çıkışın yasakladık. Sağlık müdürlüğü ve emniyet güçlerimizin de konudan bilgisi var. Biz aşılama yaptıktan sonra ölümler durdu.