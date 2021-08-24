Kırtasiye alışverişiyle eğitime destek olacak

Migros, 26 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasında yapılan 200 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinin bir kısmını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) eğitimin geleceğini desteklemek amacıyla bağışlıyor.

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Migros, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) yapacağı bağışla eğitimin geleceğine katkı sağlayacak.

Migros Ticaret A.Ş İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Migros olarak çocukların eğitim hayatına destek olabilmek için tüm gayretlerini ortaya koyduklarını belirterek şunları kaydetti: “Sadece 2021 yılında sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak 4 binden fazla çocuğun gelişimine aracı olduk. Bu eğitim-öğretim döneminde de çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak üzere yeni bir projeyi hayata geçirdik. Okula dönüş heyecanının yaşandığı bugünlerde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında çocuklarımızın hayatına iyilikle dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mağazalarımızdan yapılan kırtasiye alışverişlerinin belirli bir oranını TEGV'e bağışlayarak, çocuklarımızın eğitimine destek vereceğiz. Bu kapsamda tüm müşterilerimizi bu kıymetli projenin bir parçası olmaya ve eğitimin geleceğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

‘DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞACAĞIZ’

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı ise şöyle konuştu: “Bu tür işbirlikleri ile geniş kitlelere ulaşarak çocuklarımıza eğitim desteği veriyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerin nitelikli ve donanımlı yetişmelerine vesile oluyoruz. Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir çocuklarımıza dijital etkinliklerimizle ulaşabildik. Yurt genelindeki 59 noktamızda çok özlediğimiz çocuklarımızı gönüllülerimizle birlikte yüz yüze etkinliklerimizle kucaklamaya hazırlanıyoruz. Migros ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya ile daha fazla ihtiyaç sahibi çocuğumuzun nitelikli eğitime erişebilecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Migros'a ve kampanyaya katılan değerli müşterilerine bu anlamlı iş birliği için teşekkür ediyoruz.”