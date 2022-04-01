Kış Bayburt’ta etkisini sürdürüyor: Kartpostallık manzaralar…

Havaların ısınmasıyla Bayburt’un merkezinde bahar havası yaşanırken yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Yıl boyunca aşırı yağan sebebiyle köy evlerinin kar altında kalması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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Havaların ısınmasının ardından Bayburt’ta yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklıkların iyiden iyiye hissedildiği Bayburt’ta kış yerini ilkbahara bıraktı. Yüksek kesimlerde ise hala kış mevsimi devam ediyor.

Özellikle Bayburt’un yüksek rakımlı köylerinde kar varlığını sürdürüyor. Havadan görüntülenen Dumlu, Kılıçkaya, Kavlatan köylerinin kar altındaki hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bayburt’un Nişantaşı köyünde yaşayan bir vatandaş ise köylerde kar yağışının ardından kar birinkilerinin olduğunu söyleyerek, köylere baharın gelmediğini belirtti. Soğukların etkisinin devam ettiğini ifade eden Bayburtlu vatandaş, kışın bu sene uzun sürdüğünü dile getirerek, kış aylarında köylerde yaşamanın zorluğundan bahsetti.

Bayburt’ta hava sıcaklığı gün içerisinde 15 dereceye kadar ulaşırken, gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmekte. Bunun yanı sıra Meteorolojinin haftalık hava durumu tahminlerine göre, 15-20 dereceyi bulan hava sıcaklığı yeni haftada 10 derece kadar düşerek 9 ile 7 derece arasında değişkenlik gösterecek. Öte yandan, meteoroloji ekipleri kar erimesiyle oluşabilecek çığ riskine karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Yapılan uyarıda, “Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.