Kış hastalıklarına karşı detoks yapın

Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Ayşe Korkmaz anlattı: Kışın hasta olmamak için vücudumuzu zararlı maddelerden arındırmamız gerektiğini belirten Korkmaz, bu nedenle sonbaharda kısa dönemli detoks yapılmasını önerdi...

Vücudun zararlı maddelerden arınması anlamına gelen detoks, detoksifikasyon kelimesinin kısaltılmış halidir. Sağlıklı bir insanda karaciğer ve akciğer doğal detoks işlevi görür. Ayrıca ter ve idrar yoluyla da vücuttaki zararlı maddeler dışarı atılır. Bu organ ve sistemlerin dışında ise detoks programları kapsamında hazırlanan sebze-meyve suları ve bitki çayları bedeni arındırma işlevi görür… Burada asıl önemli olan yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanmak, bunun devamlılığını sağlamak ve düzenli spor yapmaktır…

NASIL YAPILIR?

Detoks için bitki kullanılacak ise kesinlikle kapalı poşetlerde markalı olarak satılan ürünlerden seçilmeli. Çünkü, bitkinin doğru bitki olması, doğru şekilde paketlenmiş olması ve saklanması çok önemlidir. Yoksa fayda sağlamak için yapılan karışım sağlık üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Detoks için kullanılacak meyve ve sebzeler ise mümkünse organik ve mevsim meyve-sebzeleri olmalı. Bu tür karışımlar 3-5 gün gibi kısa süreli ve doktor/diyetisyen (özellikle kronik hastalığı olanlar) kontrolünde yapılmalıdır.

SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜK İÇİN ÖRNEK DETOKS KARIŞIMI

Malzemeler: Ihlamur çiçeği (1 yemek kaşığı), kekik (1 yemek kaşığı) mürver çiçeği (1 yemek kaşığı, zencefil kökü (1 ceviz büyüklüğünde)

Yapılışı: Önce zencefil, 10-15 dakika kaynatılır. Daha sonra diğer bitkiler ile harmanlayıp suyun sıcaklığının 5-10 derece düşmesi beklenir. Suyun içine atılır ve demlenir. Günde 2-3 kez içilebilir. Karışımlar her tüketimden sonra yeniden yapılmalıdır. Kalan karışımı tekrar tekrar kullanmak istenilen etkiyi azaltır. Bitki karışımların etkisini artırmak ve daha içilebilir bir tada getirmek için bal ilave edilebilir. Ancak bu karışım 3-4 günden fazla tüketilmemelidir.

BİR GÜNLÜK DETOKS ÖRNEĞİ

Sabah: Tam buğday ya da ekşi mayalı ekmek, bir parça peynir, 1 adet yumurta, bol yeşillik, ceviz ya da zeytin

Ara öğün: Meyve, yeşil çay (şekersiz)

Öğle: Rengarenk bol salata (zeytinyağ, limon), 1 tabak sebze yemeği, yoğurt ya da cacık ya da sade kefir, bulgur pilavı ya da karabuğday pilavı

Ara öğün: Kuşburnu çayı ya da adaçayı ya da 1 bardak meyve-sebze suyu, çiğ fındık/ badem

Akşam: Kırmızı et-tavuk-balık (ızgara-haşlama-buğlama olsun), rengarenk bol salata (zeytinyağ, limon), tam buğday ya da ekşi mayalı ekmek

Ara öğün: Meyve

ÖNEMLİ UYARILAR

– Haftada 2 kez balık tüketmeyi unutmayın.

– Günde 8-10 bardak su içmeyi ihmal etmeyin

– Beslenme kişiye özeldir, yukarıdaki beslenme planı bir örnektir. Besin miktarlarının kişiden kişiye değiştiği unutulmamalıdır.