Kış mevsiminde tonla erik üretiyor

Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve mart ayı başı itibariyle hasada başlayacaklarını belirten Ali Ası, şu an meyvenin büyüklüğünün, leblebi ya da fındık kadar olduğunu belirterek, “12 ay boyunca bebek gibi baktığımız ağaçlarımız ve seramızda son sistemle toprak sıcaklığını, nem oranlarını ve sera sıcaklığını ayarlayarak erken hasadı mümkün kıldık. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz. Bu her sene artarak devam edecek, şu anda bir tarafta çiçek varken bir tarafta da meyve bağlamalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘TAMAMEN DOĞAL YÖNTEMLERLE’

Erken hasat eriklerinin çok lezzetli olduğunu ve hiçbir kimyasal kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle üretim yaptıklarını kaydeden Ası, “Bir metre arayla diktiğimiz 840 metrekare alanımızda 290 adet fidanımız var. Fidanlarımızın sıra arası 2 buçuk metre… Farklı bir üretim tekniği ile üretim yapıyoruz. Erken hasadı mümkün kılmak için bu üretim planını yaptık ve böylelikle 3 yılda bir miktar ürün aldık” dedi. Ali Ası, “Ürünümüz her sene artmaktadır. 2017 yılında tesisimizi faaliyete geçirdik. Bu sezon 1 ton civarında bir ürün beklemekteyiz amacımız üretim alanlarımızı arttırarak ihracata yönelik üretim yapmak. Böylelikle ithal eriğin önünü keserek tamamen iç piyasada hem de dış piyasada talebe yetişmeyi planlıyoruz. Ziraat mühendisiyim, eşim ve oğlum da ziraat mühendisi, biz bu işe gönül verdik. Bu amaçla farklı üretim teknikleri kullanarak bu serayı kurduk ve bunu geliştirerek daha ileri noktalara götürmek istiyoruz.” diye konuştu.

“ARILARLA TOZLAŞMA SAĞLIYORUZ”



Arılarla tozlaşmayı sağlayarak dölleme gerçekleştiriyoruz, tamamen organik koşullarda bunu yapıyoruz. diyen Ası, Organik bitki, besleme doğru budama ve sıcaklık ve nem kontrolü ile seramızın istediği ilkbahar havasını kışın ortasında içerde yaratarak doğal koşullarda üretim yapıyoruz. Toprak altı ısıtmalarımız mevcut seranın sıcaklığını kapaklarını dijital cihazlarımızda kontrol ediyoruz kameralarla 24 saat gözlem altında tutuyoruz. Böylelikle başarıya ulaşıyoruz. ifadelerini kullandı.

DHA