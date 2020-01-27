Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kış ortasında deniz keyfi
Kış ortasında deniz keyfi
Antalya'nın Demre ilçesinde, yatla Kekova turuna çıkan Rus turistler, masmavi denizde kış ortasında yüzmenin keyfini çıkardı.
Yaşam 27 Ocak 2020 - 08:32

Demre’ye gelen Ruslar ve yerli turistler, Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi’nden dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Kekova’ya, yat turuna çıkmaya devam ediyor. Çayağzı Limanı’ndan bir grup Rus turist, yatla Kekova turuna çıktı. Yat turu, zirvesi karla kaplı Toros Dağları’nın karşısında masmavi ve güneşli günde başladı. Turistler önce Batık Kenti’ni ardından Simena Antik Kenti’ni yatla gezdi.  Bir grup Rus turist, su ve hava sıcaklığının 16 derece olduğu güneşli havayı görünce Akdeniz’in mavi sularına atladı. (DHA)

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Son güncelleme: 08:52 - 27.01.2020