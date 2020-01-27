Kış ortasında deniz keyfi

Demre’ye gelen Ruslar ve yerli turistler, Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi’nden dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Kekova’ya, yat turuna çıkmaya devam ediyor. Çayağzı Limanı’ndan bir grup Rus turist, yatla Kekova turuna çıktı. Yat turu, zirvesi karla kaplı Toros Dağları’nın karşısında masmavi ve güneşli günde başladı. Turistler önce Batık Kenti’ni ardından Simena Antik Kenti’ni yatla gezdi. Bir grup Rus turist, su ve hava sıcaklığının 16 derece olduğu güneşli havayı görünce Akdeniz’in mavi sularına atladı. (DHA)