Kış ortasında Marmaris’te deniz keyfi
Muğla'nın Marmaris İlçesinde 19 derecelik hava sıcaklığı ile birlikte deniz suyunun da meteoroloji verilerine göre 16,6 derece olmasını fırsat bilenler soluğu denizde aldı.
Anadolu'nun büyük kesiminde kış etkisini gösterirken Marmaris'te hala yazdan kalma günler yaşanıyor.
Son 10 günden bu yana hava sıcaklığının 18 derecenin altına düşmemesi nedeniyle sürekli deniz kıyılarını dolduran halktan bazıları Marmaris'in Uzunyalı mevkiinde bugün denize girdi.
19 derecelik hava sıcaklığına karşılık deniz suyunun da meteoroloji verilerine göre 16,6 derece olmasını fırsata çeviren iki kişi denizin keyfini yaşadı.