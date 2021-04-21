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Kış uykusundan uyanan ayı, arı kovanlarını parçaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kış uykusundan uyandıktan sonra ormanlık alanda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan ayılar, arı kovanlarına saldırdı. Üreticinin 7 arı kovanını parçalayan ayı, binlerce arının da ölmesine neden oldu.

Güncellenme: 10:37, 21/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Kış uykusundan uyanan ayı, arı kovanlarını parçaladı

Ereğli ilçesinde oturan Hasan Kaplan’ın tarlasında bulunan arı kovanları kış uykusundan uyanan bir ayı tarafından parçalandı.

Ayı, peteklerdeki balları yerken, arıların de ölmesine neden oldu.

Binlerce arının 10 kovanda bal yaptığını söyleyen Hasan Kaplan, “Babadan gelen mesleği sürdürmeye çalışıyorum ve boş zamanlarımda arıcılıkla uğraşıyorum. Ayı, kovanlarımı parçaladı, balları yedi, arıları öldürdü. Ne yapacağımı şaşırdım. Zararım en az 10 bin lira. Artık ayıların bize zarar vermesinden endişe ediyoruz. Bu konuda tedbirler almaya çalışıyoruz ama yetersiz kalıyor” dedi. (İHA)

bal Zonguldak