Kış uykusundan uyanan ayı, arı kovanlarını parçaladı

Ereğli ilçesinde oturan Hasan Kaplan’ın tarlasında bulunan arı kovanları kış uykusundan uyanan bir ayı tarafından parçalandı.

Ayı, peteklerdeki balları yerken, arıların de ölmesine neden oldu.

Binlerce arının 10 kovanda bal yaptığını söyleyen Hasan Kaplan, “Babadan gelen mesleği sürdürmeye çalışıyorum ve boş zamanlarımda arıcılıkla uğraşıyorum. Ayı, kovanlarımı parçaladı, balları yedi, arıları öldürdü. Ne yapacağımı şaşırdım. Zararım en az 10 bin lira. Artık ayıların bize zarar vermesinden endişe ediyoruz. Bu konuda tedbirler almaya çalışıyoruz ama yetersiz kalıyor” dedi. (İHA)