Kısıtlamayı duymayan boyacı sokakta müşteri bekledi

Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını evinde televizyon olmadığı için duymadığını belirten ayakkabı boyacısı, Gaziantep'in boş sokaklarında müşteri bekledi.

Gaziantep’te sabahın erken saatlerinde 11 yıldır her gün yaptığı gibi boya sandığı ile Balıklı Parkı’na gelen 43 yaşındaki Orhan Özcan, boş sokakta müşteri beklemeye başladı.

Günün ilk ışıklarından itibaren tezgahını açmak için yola çıkan boyacı, kimsenin olmadığı sokaklarda müşteri beklerken, karşısında zabıtaları buldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Özcan, evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinin olmadığını söyledi.

“KİME GİDİP EL AÇAYIM”

Özcan, “Ben 11 senedir buradayım. Bekarlığımdan beri aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş almıyorum. Yalan söylemiyorum. Çocuk da değilim, yaşım 43. Bu işle evimi geçindiriyorum. Ne yapayım kime gidip el açayım” dedi.

Ayakkabı boyacısı Özcan, zabıtalar tarafından uyarılarak evine gönderildi. (İHA)