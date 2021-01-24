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Kısmen buz tutan gölde doyumsuz manzara

Sivas’ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge Gölü havadan görüntülendi.

Güncellenme: 11:54, 24/01/2021
Haberler Yaşam
Kısmen buz tutan gölde doyumsuz manzara

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge Gölü’ndeki eşsiz manzara havadan görüntülendi.

FOTO: İHA

Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte birçok akarsu, şelale ve göl buzla kaplandı. Buzla kaplanan bölgelerde birbirinden güzel manzaralar oluştu. Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge Gölü de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Bazı vatandaşlar buzla kaplanan gölün üzerinde yürüyerek doyumsuz manzaranın tadını çıkarırken, göl havadan görüntülendi.

FOTO: İHA

Tödürge Gölü’ne gelen Burhan Köse, “Sivas merkezden geldim. Tödürge Gölü’ne dağcıları getirdim. Dağcılar dolaşmaya gitti, bende gölü dolaşıyorum. Buz tutmuş vaziyette. Bu göl Sivas çevresinde büyük göllerden biri. Hava 2 gün acayip soğuk yaptı, şu an yumuşak. Göl buz tutmuş. Üzerinde yürüyorsun o derece buzla kaplanmış'' dedi. (İHA)

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