Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olan kişniş, halk arasında "aş otu" olarak da biliniyor. Yeşil yapraklarıyla maydanoza oldukça benzeyen kişniş, tek yıllık otsu bir bitkidir. Kişniş, diyet lifi, manganez, demir ve magnezyum kaynağıdır. Ek olarak, kişniş vitamini, K vitamini ve protein bakımından zengindir. Ayrıca az miktarda kalsiyum, fosfor, potasyum, tiamin, niasin ve karoten içerirler. Peki, kişnişin faydaları nelerdir? Kişniş neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kişnişin sağlığa olan faydaları; cilt iltihabı, yüksek kolesterol düzeyleri, ishal, ağız ülseri, anemi ve hazımsızlık tedavisinde kullanılmasını içerir. Kişniş ayrıca menstrüel bozukluklar, çiçek hastalığı, konjonktivit, cilt hastalıkları ve kan şekeri hastalıkları için de yararlıdır, ayrıca görme açısından da faydalıdır. Şimdi, kişnişin sağlık yararlarına daha yakından bir göz atalım…

KİŞNİŞİN FAYDALARI

Kişnişin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Cilt iltihabını azaltır

Kişniş, anti-romatizmal ve antiartritik özelliklere sahiptir, bu iki durumun neden olduğu şişliği azaltmaya yardımcı olur. Yapılan bir araştırmaya göre; araştırmacılar aynı zamanda kişnişin anti- enflamatuar özelliklerinden bahsetmişlerdir. Böbrek fonksiyon bozukluğu veya anemi nedeniyle şişlik gibi durumlarda kişniş, fazla suyun vücuttan atılmasınına yardımcı olabilir. Derideki bu iltihabın azalması cildin görünümünde bir iyileşmeye neden olur.

Cilt bozukluklarını giderir

Kişnişin dezenfektan, detoksifikasyon, antiseptik, mantar önleyici antioksidan özellikleri egzema gibi cilt hastalıkları, kuruluk ve mantar enfeksiyonlarını temizlemek ve önlemek için idealdir.

Kötü kolesterolü düşürür

Linoleik asit, oleik asit, palmitik asit, stearik asit ve askorbik asit (C vitamini) gibi kişnişlerde bulunan asitler, kandaki kolesterol seviyelerini düşürmede çok etkilidir. Ayrıca, kalp krizi, ateroskleroz ve felç gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklara yol açabilecek arter ve venlerin iç duvarları boyunca kötü LDL kolesterol birikimi seviyesini azaltırlar. Tehlikeli koşullar için önleyici bir savunma hattı olarak çalışan iyi HDL kolesterol seviyelerini yükseltmeye de yardımcı olur.

Kan basıncını düzenler

Bir araştırma, kişnişin, hipertansiyondan muzdarip kişilerde kan basıncının düşürülmesine olumlu yardımcı olduğunu göstermektedir. Periferik ve merkezi sinir sistemindeki bir nörotransmiter olan kalsiyum iyonları ve asetilkolin etkileşimini artırarak, kan damarı gerginliğini gevşeterek, kalp krizi ve felç dahil olmak üzere bir dizi kardiyovasküler rahatsızlık olasılığını azaltır.

Ağız ülserleri için doğal antiseptik

Kişnişin içindeki uçucu yağların bir bileşeni olan Citronellol, mükemmel bir antiseptiktir. Ek olarak, diğer bileşenler ağızdaki yara ve ülserlerin kötüleşmesini engelleyen antimikrobiyal ve iyileştirici etkilere sahiptir. Ülserlerin iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur ve ayrıca kötü nefesi önler Birçok üründe yaygın olarak kullanılmamasına rağmen, kişniş genellikle tüm doğal diş macunlarında antiseptik bir bileşen olarak kullanılır. Aslında, diş macunu icadından önce, insanlar kötü nefesi azaltmak için kişniş tohumu çiğniyorlardı.

Anti-alerjik özellikler

Birçok çalışma kişnişin mevsimsel alerjilerin ve saman nezlesinin (rinit) rahatsız edici etkilerini azaltabilecek güçlü anti-histamin özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir. Yağı ayrıca bitkiler, böcekler, gıda maddeleri ve diğer maddeler nedeniyle oluşan alerjik reaksiyonları azaltmak için de kullanılabilir. Ayrıca, anafilaksi, kurdeşen ve boğaz ve bezlerin tehlikeli bir şekilde şişmesini önleyebilir.

Kemik sağlığını geliştirir

Zengin bir kalsiyum kaynağı olarak kişniş, kemikler için çok değerlidir. Kişnişlerde bulunan kalsiyum ve diğer esansiyel mineraller, osteoporozdan korunmanın yanı sıra, kemik büyümesinin ve dayanıklılığın ayrılmaz bileşenleridir. Diyetinize küçük bir miktar kişniş bile eklemek, kemiklerinizi yıllar boyu sağlıklı ve güçlü tutmanıza yardımcı olabilir.