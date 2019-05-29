Kit Harington alkol tedavisi için rehabilitasyon merkezine yattı

Yaklaşık 8 yıldır tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin John Snow’u yani Kit Harington son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video ile gündemde… Dizinin final senaryosunu okurken verdiği tepkiyle konuşulan Harington, şimdi de ABD’de yattığı rehabilitasyon merkeziyle konuşuluyor…

Dizi final yaptıktan kısa süre sonra, ABD’de bir rehabilitasyon merkezine yatan ve burada tedavi gören 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun, Game of Thrones’un getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle stres altında olduğu ve bu nedenden dolayı da alkol sorununun ortaya çıktığı öğrenildi…

Aylık ücreti 120 bin dolardan fazla olan rehabilitasyon merkezinde bir sürede daha kalacak olan Harington, sözcüsü aracılığıyla Daily Mail’e bir açıklama yaptı ve “Kit programında bazı kişisel sorunları halletmek ve sağlığına kavuşmak için bir ara verdi” dedi.

New York Post'a konuşan Harington'un bir arkadaşı ise, ünlü oyuncunun stresle baş etmekle zorlandığını, tükenmiş hissettiğini ve alkol problemleri nedeniyle kliniğe başvurduğunu ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü söyledi. Aynı kaynak Harrington'un geçen yıl evlendiği rol arkadaşı Rose Leslie'nin de eşine destek olduğunu ifade ederek, “Eşi Rose ona oldukça destek oluyor. Ona yakın olan herkes biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyor. Şu anda onun tek ihtiyacı olan şey huzur ve sessizlik” dedi.

SON BÖLÜM OKUMASI VİDEOSU PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Bir yandan Kit Harington hakkında bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da kısa süre önce final yapan diziyle ilgili videolar paylaşım rekoru kırıyor. Bunlardan bir tanesi de Kit’in son bölüm senaryo okumaları sırasında tahta oturamayacağını öğrendiği anın görüntüsü oldu. İşte paylaşım rekorları kıran o video…