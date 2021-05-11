Kitabın içinden 400 yıllık kelebek çıktı

1634’te yayınlanan İngiltere’nin en eski böcek kitabı olan Theatre of Insects’in bir kopyasında bulundu. 1996’dan beri üniversitenin koleksiyonunda bulunan Cambridge Üniversitesi Trinity Hall’daki uzmanlara göre kelebek, cildin kendisi kadar eski olabilir.

400 yıllık kelebek, Trinity Hall’un baş kütüphanecisi Jenni Lecky-Thompson tarafından bulundu. Thompson; “Elimizdeki harika hayvan kitaplarından bazılarına bakarken rastladım. Eski kitaplarda botanik örnekler bulmak nispeten yaygın, ancak bir böcek örneği bulmak alışılmadık bir durum. Kelebek, 17. Yüzyılda kitabın ilk sahibi tarafından oraya konmuş olabilir ve eğer öyleyse, orada bu kadar uzun süre ayakta kalması gerçekten çok şaşırtıcı” dedi.



YAYGIN BİR DURUM DEĞİL

Doğa tarihine adanmış tarihi bir İngiliz kuruluşu olan Linnean Society’nin kütüphanecisi Will Beharrell, bulguyu ‘şaşırtıcı’ olarak nitelendirdi: “Bu tip durumlara bitki örneklerinde her zaman rastlıyoruz ama böcek örnekleri çok daha az yaygın.”

Beharrell, sayfalara bir tür macunla böcek örnekleri ekleyen İngiliz doğa bilimcisi Alfred Russel Wallace'ı (Charles Darwin’in bir meslektaşı) hatırlattı.

Theatre of Insects, İngiltere’de böceklerin görünümlerini, alışkanlıklarını ve yaşam alanlarını, ayrıca örümcekler ve solucanları kapsayan ilk kitap. Bu özel kopya, Trinity Hall’a 1980’de ölen ve bir kitap koleksiyoncusu olan eski üniversite öğrencisi Lawrence Strangman’ın ailesi tarafından bağışlanmış.

Strangman’ın eklektik koleksiyonu, 1996 yılında Lawrence Strangman’ın yeğeni Geraldine Essayan tarafından anısına üniversiteye sunulmuş.

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