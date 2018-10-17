Kitabının gelirini Sakatlar Derneği’ne bağışlayacak

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Günaydın Gazetesi’nin kuruluşundan itibaren 25 yıl çalışan, yaşamı boyunca bir çok zorluğa göğüs geren ve yıllarca gözü gibi baktığı engelli evladını kaybeden Kamçı “Çalışıp yaşamını yitirmiş emekçilerin de anlatıldığı kitabım Hayatın Acıları'ndan elde edilecek gelirin tamamını Türkiye Sakatlar Derneği'ne bağışlayacağım” dedi.

Yaşar Kamçı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Kahraman'a başsağlığı dileklerinde bulunarak ‘Hayatın Acıları' kitabını hediye etti.