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Kitabının gelirini Sakatlar Derneği’ne bağışlayacak
Kitabının gelirini Sakatlar Derneği’ne bağışlayacak
Gazeteci Yaşar Kamçı ‘Hayatın Acıları’ adlı kitabını yarın (19 Ekim) Trabzon Ortahisar Belediyesi’nin Çok Amaçlı Salonu’nda imzalayacak.
Yaşam 17 Ekim 2018 - 10:59

Günaydın Gazetesi’nin kuruluşundan itibaren 25 yıl çalışan, yaşamı boyunca bir çok zorluğa göğüs geren ve yıllarca gözü gibi baktığı engelli evladını kaybeden Kamçı “Çalışıp yaşamını yitirmiş emekçilerin de anlatıldığı kitabım Hayatın Acıları'ndan elde edilecek gelirin tamamını Türkiye Sakatlar Derneği'ne bağışlayacağım” dedi.

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Yaşar Kamçı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Kahraman'a başsağlığı dileklerinde bulunarak ‘Hayatın Acıları' kitabını hediye etti.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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