Kitap bağışı yapabileceğiniz bir kahve dükkanı

‘İyi kahve, iyi kitap’ anlayışı ile yola çıkan Books and Coffee aracılığı ile okullara kitap bağışında bulunabilirsiniz. Şimdiye kadar kütüphanelere yaklaşık 2 bin kitap ulaştırdıklarını belirten firma yetkilileri, projenin daha çok kişiye ulaşarak kitapsever bir nesil yaratmaya destek olmak istediklerini belirtti.

Okullara kütüphane kurulabilmesi için başlatılan kitap kampanyasının sürekliliği hedefleniyor. Gelecek projelerinde ise kitap kulüpleri ve sahaflar ile gerçekleştirilecek projelerin hazırlıkları sürüyor. Bu şekilde, kitaba erişimi kolaylaştıracak ve insanların okumaktan daha da keyif alabilecekleri etkinlikler gerçekleştirilecek.

Mekana hayat veren Tahir Bulca, Barış Gültekin ve Edvar Aksakal, birçok kitap kulübünün sohbetlerine de yer vereceklerini açıkladı. Ayrıca kahve artıklarının değerlendirildiği mekanda, bu artıklardan yapılan sabun ve koku gidericiler de satılıyor ve termosu ile kahve almaya gidenlere indirim yapılıyor.