Kitap okumayı sevdirecek atölye!

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Ekim ayından itibaren on beş günde bir ve Pazar günleri gerçekleşecek atölye çalışması 3 saat sürecek. Hedef, ebeveynler üzerinden çocuklarda kalıcı davranış değişikliği sağlayarak kitap okumayı yeni nesiller için bir ihtiyaç haline getirmek. Doğar: “Nasıl diş fırçalamak, duş almak bizim alışkanlığımız ise kitap okumak da bizim zihnimiz için alışkanlık haline gelebilir. Bunun için önce ebeveynlerin bir süreçten geçmesi ve belli bir bilinç seviyesine gelmeleri gerekir. Eğer bir ebeveyn, eyvah çocuğum kitap okumuyor, diyorsa zaten muhteşem bir ebeveyndir. Sadece çocuğunun ilgisini kitap ve okumak üzerinde toplayamamıştır. Bu atölye bu sorunu çözmeyi hedef alır” diye konuştu. İlki 7 Ekim 2018 saat 14.00 da başlayacak atölye çalışması, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Halis Kurtça Çocuk Merkezi'nde başlıyor. Atölye, on beş tane etkinlik ve sunumdan oluşuyor.