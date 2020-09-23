Kitaplardan okuduğu karakterleri hayal bahçesinde yaşatıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi Kezban Gören (70), ailesinden miras kalan 650 metrekarelik bahçede okuduğu kitaplardan esinlenip bahçe oluşturdu. Bahçesinin farklı bölgelerine okuduğu kitaplardan esinlendiği karakterler yapan Kezban Gören, karakterleri oluştururken de kompozisyonu tamamlayacak objeler yerleştirdi.

“130'UN ÜZERİNDE KİTAP OKUDUM”

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve ailesi tarafından eğitiminin yarıda bırakıldığını ifade eden Gören şunları söyledi; “ Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. İlkokulu bitirdim daha sonra ailem beni okula göndermedi. Çünkü o zamanlar çiftçi ailesinin yanında ne kadar işi olursa o kadar iyiydi. Ama ailemin beni okutmaması kitap okuma sevgimin önüne geçmedi. Elime geçen her şeyi okuyorum. Şu ana kadar 130'un üzerinde kitap okudum. Kitap okurken de yazar ayrımı yapmıyorum ancak tarih kitaplarını okumayı daha çok seviyorum. Herkesin de kitap okumasını tavsiye ediyorum. Kitap bakış açımızı genişletir ve farkındalık yaratmamıza yardımcı olur”

“20'NİN ÜZERİNDE KARAKTER VAR”

Okuduğu kitaplardaki karakterleri ailesinden miras kalan bahçede oluşturduğu objelerle yaşatmaya çalıştığını belirten Gören, “ Okuduğum birçok kitapta dikkati çeken karakterleri 6 yıldır bahçemde yaşatmaya çalışıyorum. Karakterlere kıyafet giydirip, yüz ifadesi çiziyorum. Sonra birçoğunu saksı gibi kullanıyorum. Kıyafetleri eskiyen karakterlerin kıyafetlerini değiştiriyorum. Şu an bahçemde 20'yi aşkın karakter var” dedi.

OBJELER ARASINDA ATATÜRK'ÜN FALINA BAKAN FALCI DA VAR

Karakterler arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı zamanında falına bakan falcı bacı olduğunu söyleyen Gören şunları söyledi, “Okuduğum bir kitapta 1912 yılında İtalyanlarla yapılan Tarblusgarp Savaşı'na katılan Mustafa Kemal Atatürk ‘ün diğer subay arkadaşlarının ısrarı üzerine fal baktırdığını okudum. Buradaki falcı Mustafa Kemal Atatürk'e '15 yıl boyunca büyük bir devletin hükümdarı olacaksın' demiş. Ben de bu durumdan esinlenerek bahçeme o anı yaşatmak için bir falcı bacı yaptım. Ayrıca karakterlerim arasında Atatürk Koşusuna katılan Remzi ve Remziye karakterleri de var.”

“BAHÇEMDE HUZURLUYUM”

Bahçesinde huzur bulduğunu ifade eden Gören, “Ben bahçem, kitaplarım ve oluşturduğum karakterler huzurluyum. Bunları yaparken eşim de bana yardımcı oluyor. Buraya gelen birçok insan da burası için ‘Kezban Teyze'nin hayal bahçesi' diyor. Herkes objelerin önünde fotoğraf çektirmek istiyor. Karakterlerin hikâyelerini anlatınca da hayranlıkla dinliyorlar. Okuduğum kitaplardan esinlendiğim karakterleri burada yaşatmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

