Kıyı temizliğine ünlüler de katıldı

Dünyamız her geçen gün artan bir kirlilik tehdidi altında. Denizler de bu kirlilikten fazlasıyla etkileniyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de bu durum farklı değil. Dünyamızın yarınları ve gelecek nesiller için duyarlı yaklaşımı ile Bref markası, TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) ile “Kıyılarda Temizlik Dalgası” adıyla çok özel bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana'da hayata geçirilecek kıyı temizliği seferberliğine ünlüler de katılıyor.

Projenin ilk adımı Kilyos sahilinde atıldı ve fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, oyuncu Burak Arslan, Hazal Eylül Çelik, Murat Aygen, Okan Bayülgen ve Tuan Tunalı gibi ünlü isimler de kıyıda plastik, cam ve metal topladı.