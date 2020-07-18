Kıyıköy’de fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı, gelenler hayal kırıklığı yaşadı
Vize’nin Karadeniz kıyısında bulanan tatil beldesi Kıyıköy, hafta sonlarında İstanbul ve Trakya’dan binlerce yerli turistin denize girmek için akınına uğruyor. Bu hafta sonu havanın rüzgarlı olması ve Karadeniz’in yer yer büyük dalgalar yaratması üzerine Kıyıköy Belde Belediyesi, Vize Kaymakamlığı’ndan görüş alarak ortak kararla vatandaşların can güvenliği açısından denize girmesini yasakladı. Plaja da, ‘Fırtınalı havalarda dalgalı denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabela konuldu. (DHA)