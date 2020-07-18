Kıyıköy’de fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı, gelenler hayal kırıklığı yaşadı

Kırklareli'nin hafta sonlarında binlerce kişinin denize girmek için akın ettiği Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde fırtına ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. İstanbul ve çevre illerden gelen yerli turistler denize giremeden geri dönerken, jandarma ve belediye ekipleri plaj çevresinde önlem aldı.

Vize’nin Karadeniz kıyısında bulanan tatil beldesi Kıyıköy, hafta sonlarında İstanbul ve Trakya’dan binlerce yerli turistin denize girmek için akınına uğruyor. Bu hafta sonu havanın rüzgarlı olması ve Karadeniz’in yer yer büyük dalgalar yaratması üzerine Kıyıköy Belde Belediyesi, Vize Kaymakamlığı’ndan görüş alarak ortak kararla vatandaşların can güvenliği açısından denize girmesini yasakladı. Plaja da, ‘Fırtınalı havalarda dalgalı denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabela konuldu. (DHA)