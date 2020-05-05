Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kıyıya vuran yunusu, minibüsçüler denize taşıdı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kıyıya vuran yunus, minibüs şoförleri tarafından yeniden denize ulaştırıldı.
Yaşam 5 Mayıs 2020 - 14:15

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde dolmuş şoförü Yusuf Özdeniz, kıyıya vuran yunusu gördü. Minibüsünden inerek yunusu kurtarmaya çalışan Özdeniz, başarılı olamayınca duraktaki arkadaşlarından yardım istedi. Özdeniz, gelen arkadaşlarının da yardımıyla yunusu çuvala koydu, ardından da derin bir noktaya götürerek denize bıraktı. Yunusu kurtarmak için yaklaşık 20 dakika çabalayan Yusuf Özdeniz ve arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. (DHA)

Etiketler