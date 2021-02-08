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Kız çocuğu olanlar daha çok boşanıyor

Melbourne Üniversitesi'nin evlilik üzerine yaptığı bir araştırmada, kız çocuğu olan çiftlerin boşanma oranlarının erkek çocuğu olan çiftlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:40, 08/02/2021
Haberler Yaşam
Kız çocuğu olanlar daha çok boşanıyor

Avustralya’nın Melbourne Üniversitesi araştırmacıları çocuk sahibi olan çiftlerin boşanma eğilimlerine yönelik çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. ABD ve Hollanda’daki evli çiftleri mercek altına alan uzmanlar, kız ve erkek çocukları olan çiftlerin boşanmalarındaki farklılıkları inceledi.

Araştırmaya göre kız çocuk sahibi olan çiftler, erkek çocuğu olan çiftlere göre daha fazla boşanıyor. Kız çocukları 12 yaşına ulaştıktan sonra boşanma riski artmaya başlıyor. Sonuçları Economic Journal’da yer alan çalışmada, ilk çocuğu kız olanların, erkek olanlara kıyasla boşanma riskinin yüzde 9 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

18 YAŞINDAN SONRA EŞİT

İlk doğan kız çocuk 15 yaşına ulaştığında yüzde 5’le en büyük risk artışının yaşandığı belirtilirken, 13-18 yaş aralığında bu riskin devam ettiği ifade edildi. Kızları olan çiftlerin, çocuk yetiştirme üzerine daha fazla görüş ayrılığı ve tartışma yaşadığı da verilen bilgiler arasında.

Çocukların 18 yaşını geçmesinin ardından, cinsiyetler arasında boşanmaya ilişkin fark ortadan kalkarken, boşanma oranının her iki grup için de yüzde 20 olduğu vurgulandı.

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Yayınlanma Tarihi:09:39,