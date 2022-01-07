Kız Kulesi’nde eşsiz gün batımı
İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı.
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde gün batımında oluşan eşsiz manzarada, Kız Kulesi ile batmakta olan güneş birleşti.
Kızıla bürünen gökyüzü ve Kız Kulesi’nin birleşmesinin etkisiyle kartpostallık görüntüler
oluştu.
Gökyüzünün yansımasıyla boğazın suları kızıla büründü.
Havadan çekilen gün batımı görüntüleri, izleyenleri kendine hayran bıraktı. (İHA)