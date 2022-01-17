Kızakla kayan çocuklardan kepçe operatörüne gülümseten istek

Giresun'da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolu kürümeye giden kepçe operatöründen yolu kürümemesini istedi. Kepçe operatörü ise çocukların isteğine duyarsız kalmadı.

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Giresun’da etkili olan kar yağışı vatandaşlara ve sürücülere zorluk çıkarırken çocuklar için eğlenceli anlar ortaya çıkardı.

Karla kaplanan yolda kızakla kayan çocuklar, yolu temizlemek için giden kepçe operatöründen yolu kardan temizlememesini istedi.

Operatör, çocuklara şikâyet olduğunu ve yolu temizleyeceğini söyledi. Bunun üzerine çocuklar, “Biz orada kayıyorduk. Eğlencemiz bozulur” deyince kepçe operatörü, “Tamam oradaki karları almıyorum” diyerek çocukların kayak yapmaya devam etmelerini istedi.

Çocukların sevinci cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)



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