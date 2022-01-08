‘Kızdan boksör olmaz’ dediler, şampiyon oldu

Zonguldak'ta 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinde 17 yaşındaki Sudenur Basancı, 5 yıl önce başladığı muaythai ve kick boks branşlarında katıldığı tüm yarışmaları kazandı. 'Kızdan boksör olmaz' sözlerine aldırmayıp çalışmalarına devam eden ve son olarak Karadağ'da düzenlenen 'Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Basancı şimdi 'Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinin 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sudenur Basancı, Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı muaythai kursunu izledikten sonra boksa ilgi duymaya başladı. Antrenör Cemal Kocabaş’ın kursuna katılarak çalışmalara başlayan Basancı, sporu daha çok sevdi.

YILLARDIR YENİLMİYOR

Beldede kendisine söylenen, “Başka spor mu bulamadın”, “Kızdan boksör mü olur?” sözlerine kulaklarını tıkayan Basancı, daha da hırslanarak kick boks ve muaythai dalında katıldığı ulusal tüm turnuvalarda hiç yenilgi almadı.

Basancı, uluslararası turnuvalar olan 2019 Avrupa Muaythai Açık Kupası, 2020 Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası ve 2021 Avrupa Kick Boks Açık Kupa Şampiyonası’nda altın madalyaları kazandı.

Sudenur Basancı, son olarak Karadağ’da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda 57 kiloda altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

“ŞİMDİ HERKES BENİ TAKDİR EDİYOR”

Şampiyon Sudenur Basancı, şimdi antrenör Cemal Kocabaş ile 13 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası’da altın madalya için çalışmalarına devam ediyor.

Basancı, “Çok fazla hedef koydum önüme. Kasım ayında kick boksta Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi İstanbul’da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olmak istiyorum. Şimdi herkes çocuklarını spora yönlendiriyor. Gördüler benim de pes etmediğimi. Takdir ediyorlar. Kick boks ve muaythai branşlarında dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Antrenör Cemal Kocabaş ise sporda kadın ve erkek ayrımı olmadığını anlatarak kız çocuklarına imkan verildiğinde nelerin yapılabileceği konusunda Sudenur’un da güzel bir örnek olduğunu söyledi. (DHA)

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