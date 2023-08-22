Kızıl geyik sürüsü fotokapana yakalandı
Türkiye'de koruma altındaki türler arasında yer alan Kızıl geyiklerin sürü halindeki görüntüsü fotokapana yansıdı.
Türkiye’de avlanma sonucu sayıları gittikçe azalan ve koruma altındaki yaban hayvan türlerinden biri olan Kızıl geyiklerin, sürü halindeki görüntüsü Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından ormana yerleştirilen fotokapana yansıdı.
Kızıl geyiklerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Kadir Çokçetin, “Sürüsüne bereket. Doğanın huzur verici sakinliği içinde keyifle otlanan bir Kızılgeyik sürüsü. İzlerini sürüyor nesillerinin devamını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.