Kızıl geyikler fotokapanla böyle görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Denizli Şube Müdürü ekipleri yaban hayvanlar için yemleme çalışması yaptı. Akdağ Dağı'nda barınan kızıl geyikler, bırakılan yemleri yemek için gelince kaçak avcıları belirlemek amacıyla kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Denizli Şube Müdürü ekipleri tarafından geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından doğaya yem bırakıldı.

Çivril İlçesine sınırları içinde bulunan 500’e yakın kızıl geyik, yılkı atları ve diğer yaban hayvanların yaşadığı 2 bin 446 rakımlı Akdağ Dağı’nda gün boyu yemleme çalışması yapıldı.

Koruma altındaki Akdağ Dağı’nda ekipler tarafından daha önce kaçak avcıları belirlemek ve ormanın korunması için kurulan foto kapanlara doğaya bırakılan yemleri yemek için gelen kızıl geyiklerin görüntüleri de kayıt edildi.

Kızıl geyiklerin dağın farklı bölgelerinden gelerek bırakılan yemleri yemeleri sanayi saniye kayıt altına alındı. (İHA)

