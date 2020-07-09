Kızıl hastalığı ne kadar sürer? Kızıl hastalığı bulaşıcı mı?

Kızıl hastalığı ne kadar sürer? Kızıl hastalığı bulaşıcı mı?

Kızıl hastalığı, ağızda ve burun pasajlarınızda yaşayabilen bakteriler olan A grubu Streptococcus bakterisinden kaynaklanır. Bu bakteriler vücutta parlak kırmızı döküntülere neden olan bir toksin veya zehir üretir. Peki, kızıl hastalığı ne kadar sürer? Kızıl hastalığı bulaşıcı mı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ani başlayan ateş, titreme, kusma, baş ağrısı, boğaz ağrısı, yutkunmada güçlük, döküntü, karın ağrısı, kaşıntı gibi belirtileri olan kızıl hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. Kızıl hastalığı ne kadar sürer? Kızıl hastalığı bulaşıcı mı? İşte cevapları…

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

Kızıl hastalığı, A grubu streptokokların (beta mikrobu) neden olduğu döküntü ile seyreden akut ve bulaşıcı bir hastalıktır. Beta mikrobunun neden olduğu bademcik enfeksiyonunun döküntülü formu olarak tanımlanabilir.

Kızıl hastalığı en çok 5 ila 15 yaş arası çocuklarda görülür. Kızıl, bir zamanlar ciddi bir çocukluk hastalığı olarak görülmesine rağmen, antibiyotik tedavileri daha az tehdit edici hale gelmiştir. Yine de tedavi edilmezse kızıl hastalığı kalbi, böbrekleri ve vücudun diğer kısımlarını etkileyen daha ciddi durumlara neden olabilir.

KIZIL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

– Ani başlayan ateş

– Titreme, kusma, baş ağrısı

– Boğaz ağrısı, yutkunmada güçlük

– Döküntü (yüz, koltuk altı ve kasık bölgelerinde)

– Karın ağrısı

– Halsizlik

– Kaşıntı

– Dilde görülen beyazlaşmanın ardından kırmızılaşma

– Deride kabuklaşma sonrası soyulma

– Boyun tutulması

KIZIL HASTALIĞI NE KADAR SÜRER?

Kızıl hastalığının belirtileri 2-4 gün arasında ortaya çıkar. Hastalık hastane ortamında ve doktor kontrolünde ortalama olarak 10 gün boyunca antibiyotik ilaç desteğiyle tedavi edilir. Bu tedavi yöntemlerinden biri de ateş düşürücülerdir. Ateş düşürücüler sayesinde kızıl hastalığına bağlı olarak meydana gelen ateşlenme rahatsızlığının kısa süreler içerisinde normale döndürülmesi sağlanmaktadır.

KIZIL HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Kızıl bulaşıcı bir hastalıktır. Hasta olan kişi, ağzını kapatmadan öksürdüğü veya hapşırdığında etrafa saçtığı tükürük damlacıkları içinde bulunan bakteriler, solunum yoluyla çevrede bulunan insanlara bulaşır.