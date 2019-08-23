Kızıl mercanlardan sonra sarı mercanlar da büyük ilgi çekiyor

24 adası ve 60 dalış noktası ile dalış meraklılarının en önemli uğrak noktalarından birisi olan Ayvalık, birçok balık, bitki ve mercan türüne ev sahipliği yapıyor. Ayvalık adaları aynı zamanda batıklarıyla da ilgi çekiyor. Uzun dalış sezonu, berrak suları, dalış okullarının kaliteli hizmeti ile ilgi çeken Ayvalık'a son günlerde dalış meraklıları sarı mercanları görmek için akın ediyor. Ayvalık adalarında farklı noktalarda görülebilen mercanlar orta derinliklerde bulunuyor.

