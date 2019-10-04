Kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık neye iyi gelir?

Kızılcık, yüksek besin maddesi ve antioksidan içeriği nedeniyle sağlıklı bir besindir. Genellikle "süper yiyecek" olarak adlandırılırlar. Çok keskin ve ekşi tadı nedeniyle nadiren çiğ yenir. Kızılcıklar öncelikle karbonhidrat ve liflerden oluşur. Ayrıca manganez, bakır ve C, E ve K1 vitaminleri gibi çeşitli vitamin ve minerallere sahiptir. Peki, kızılcığın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Kızılcıklar, bazılarının idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) karşı etkili olduğu kanıtlanan çeşitli sağlıklı vitaminler ve bitkisel bileşikler bakımından zengindir. Ayrıca bu inanılmaz meyveler hücrelerin serbest radikal hasarlarına karşı korunmasına ve kronik hastalıkların önlenmesinde yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Şimdi kızılcığın sağlık açısından yararlarına daha yakından bakalım… Kızılcığın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

KIZILCIĞIN FAYDALARI

Kızılcığın sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

İdrar yolu enfeksiyonlarına önler

Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonlarına yardımcıdır. Bunun nedeni kızılcıkların proantosiyanidinler veya kısaca PAC’ler olarak adlandırılan bir antioksidanla yüklü olmasındandır. PAC’ler, bakterilerin idrar yolu duvarına yapışma kabiliyetini azaltır ve böylece idrar yolu enfeksiyonları geliştirme şansını azaltır.

Sindirimi artırır

Lif genel bağırsak sağlığı için harikadır ve kızılcık da onunla doludur. Sağlıklı bir sindirim sistemi için liflere ve düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmeye ihtiyacımız vardır. Lif sizi daha uzun süre tok tutarak sağlıklı olmayan besinleri tüketmenize engel olur.

Kötü kolesterolü düşürebilir

Düşük kalorili kızılcık suyunun düzenli tüketilmesi, kolesterolün diğer bir bileşeni olan LDL veya“ kötü ”kolesterol ve trigliseritleri azaltabilir. Ancak kızılcık suyu tüketiyorsanız şekersiz ve doğal olduğundan emin olun: Yapılan çalışmalar şekerin kolesterol düzeyleri üzerinde ters bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Enflamasyonu azaltır

Enflamasyon, kalp hastalığı, otoimmün hastalık, kanser, diyabet ve daha fazlası dahil olmak üzere pek çok kronik durumun kökenindeki sebeptir. Neyse ki, kızılcık gibi antienflamatuvar yiyecekler, zengin antioksidan içeriği sayesinde doğal olarak enflamasyonla mücadeleye yardımcı olabilir. Kızılcık gibi antioksidan bakımından zengin yiyecekleri tüketmek, serbest radikallerin etkisiyle savaşmak ve iltihabı hafifletmek için kolay bir yoldur.

Bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir

Araştırmalar kızılcıkların göğüs, kolon, akciğer ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini önlemede yardımcı olabilecek kanserle mücadele eden maddeler içerdiğini göstermektedir. Aslında, hem insan hem de hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar; kızılcıkların tümörün ilerlemesini yavaşlatmasına ve kanser hücrelerinin büyümesini engellemesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile birlikte, kızılcık, en yaygın kanser türlerinden bazılarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu yüzden kanserle mücadele eden yiyecekler olarak kabul edilirler.

Kalp hastalığı riskini azaltın

Araştırmalar, diyetinize kızılcık eklemenin, kanın pıhtılaşmasını engelleme, kan basıncını düşürme ve iltihaplanmayı azaltma yeteneklerinden dolayı kalp sağlığına bir dizi yarar sağlayabileceğini göstermektedir.