Kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık neye iyi gelir?

Kızılcıklar, bazılarının idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) karşı etkili olduğu kanıtlanan çeşitli sağlıklı vitaminler ve bitkisel bileşikler bakımından zengindir. Ayrıca bu inanılmaz meyveler hücrelerin serbest radikal hasarlarına karşı korunmasına ve kronik hastalıkların önlenmesinde yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Şimdi kızılcığın sağlık açısından yararlarına daha yakından bakalım… Kızılcığın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…
KIZILCIĞIN FAYDALARI
Kızılcığın sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:
İdrar yolu enfeksiyonlarına önler
Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonlarına yardımcıdır. Bunun nedeni kızılcıkların proantosiyanidinler veya kısaca PAC’ler olarak adlandırılan bir antioksidanla yüklü olmasındandır. PAC’ler, bakterilerin idrar yolu duvarına yapışma kabiliyetini azaltır ve böylece idrar yolu enfeksiyonları geliştirme şansını azaltır.
Sindirimi artırır
Lif genel bağırsak sağlığı için harikadır ve kızılcık da onunla doludur. Sağlıklı bir sindirim sistemi için liflere ve düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmeye ihtiyacımız vardır. Lif sizi daha uzun süre tok tutarak sağlıklı olmayan besinleri tüketmenize engel olur.
Kötü kolesterolü düşürebilir
Düşük kalorili kızılcık suyunun düzenli tüketilmesi, kolesterolün diğer bir bileşeni olan LDL veya“ kötü ”kolesterol ve trigliseritleri azaltabilir. Ancak kızılcık suyu tüketiyorsanız şekersiz ve doğal olduğundan emin olun: Yapılan çalışmalar şekerin kolesterol düzeyleri üzerinde ters bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Enflamasyonu azaltır
Enflamasyon, kalp hastalığı, otoimmün hastalık, kanser, diyabet ve daha fazlası dahil olmak üzere pek çok kronik durumun kökenindeki sebeptir. Neyse ki, kızılcık gibi antienflamatuvar yiyecekler, zengin antioksidan içeriği sayesinde doğal olarak enflamasyonla mücadeleye yardımcı olabilir. Kızılcık gibi antioksidan bakımından zengin yiyecekleri tüketmek, serbest radikallerin etkisiyle savaşmak ve iltihabı hafifletmek için kolay bir yoldur.
Bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir
Araştırmalar kızılcıkların göğüs, kolon, akciğer ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini önlemede yardımcı olabilecek kanserle mücadele eden maddeler içerdiğini göstermektedir. Aslında, hem insan hem de hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar; kızılcıkların tümörün ilerlemesini yavaşlatmasına ve kanser hücrelerinin büyümesini engellemesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile birlikte, kızılcık, en yaygın kanser türlerinden bazılarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu yüzden kanserle mücadele eden yiyecekler olarak kabul edilirler.
Kalp hastalığı riskini azaltın
Araştırmalar, diyetinize kızılcık eklemenin, kanın pıhtılaşmasını engelleme, kan basıncını düşürme ve iltihaplanmayı azaltma yeteneklerinden dolayı kalp sağlığına bir dizi yarar sağlayabileceğini göstermektedir.