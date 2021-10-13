Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür keşfedildi

Birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda aralarında saz kedisinin de yer aldığı 84 yeni tür keşfedildi.

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Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nde biyolojik çeşitliliğin korunması ile sürdürülebilir korumanın sağlanması amacıyla yürütülen Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi’nin sonuç toplantısı, Samsun’da bir otelde yapıldı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ali Uzun, “Toplamda 2 bin 117 türümüz kayıt altına alındı. Bunlardan 84’ü yeni kayıt kapsamında” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt da iki yıl süren projeyle ilgili şunları söyledi:

“Hocalarımız alanda iki yıllık bir çalışma gerçekleştirdi. Deltanın korunmasıyla ilgili bazı kısıtlamalar da getirilmiş oldu. Elimizdeki bu zenginliğin önemini bilmemiz gerekiyor. UNESCO süreci tamamlandıktan sonra da buranın tüm dünyaya tanıtımının sağlanması gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapacağız. Projede emeği geçen tüm hocalarımıza ve herkese teşekkür ediyorum.” (İHA)