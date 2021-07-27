Kızılırmak Nehri’ni besleyen Tecer Irmağı kurudu

Sivas’ın Ulaş ilçesi yakınlarında bulunan Tecer Dağı’ndan çıkarak Kızılırmak Nehri’ne dökülen Tecer Irmağı, üzerindeki tarlaların kontrolsüz sulanması ve kaynak suyunun azalması nedeniyle olumsuz etkilendi.

“ACI VERİCİ”

Kızılırmak Nehri’nin beslenmesinde Tecer Irmağı’nın önemli kol olduğunu söyleyen Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, “Artık Tecer Irmağı’nın yatağı üzerinde yürüyebiliyoruz. Geçmiş yıllarda buralar dolu dolu akıyordu. Kuraklıktan dolayı şu an zemindeyiz. Gerçekten acı verici bir durum. Gençliğimizde yakın bir zamana kadar insanlar burada yüzüyordu, kadınlarımız halı ve yünlerini dahi yıkarlardı çünkü çok temiz bir suyumuz vardı. Şimdi maalesef kanalizasyon atıkları, çevre kirliliği olsun had safhaya ulaştı. Halk sağlığı açısından da artık ilçemizi tehdit eder bir hale geldi. Çevredeki tarım üreticileri de 24 saat boyunca vahşi sulama yapıyor. Irmak yatağına gelecek su kalmıyor. Dolayısıyla burada yaşayan bütün canlılarımızın ölümüne sebep oluyor. Buradaki canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için suyun ırmak yatağında olması gerekiyor. Tecer Irmağı artık bitmiş durumda” dedi.

İlçede yaşayan İsrafil Avcı ise “Evim hemen ırmak kenarında. Önceden burada çok fazla su vardı. Gençlerimiz yüzüyor, balık tutuyorldu. Şu anki durum ortada. Futbol takımları gelse burada ırmak zemininde maç yapar. Burası hiç kimsenin umurunda değil. Her taraf pislik içerisinde. Yetkililerden konuya el atmalarını rica ediyoruz” dedi. (DHA)