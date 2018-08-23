Kızılırmak’tan çıkanlar şaşırttı: Sandalye bile var
Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak'ta baraj kapaklarının kapatılmasının ardından su seviyesinin düşmesiyle birlikte Avanos Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları yapıldı.
Baraj kapaklarının kapatılmasının ardından su seviyesi düşen Kızılırmak'ta ortaya çıkan çöpler temizlendi. Avanos Belediyesi Temizlik Hizmetleri ekipleri tarafından Kızılırmak'ta botla yapılan temizlik çalışmaları kapsamında ırmaktan pet şişeleri, poşetler, alkol şişelerinin yanı sıra sandalyenin de çıkması görenleri şaşırttı. Temizlik ekipleri tarafından gün boyunca devam eden çalışmaların ardından belediye yetkilileri ırmağa çöp atmamaları konusunda vatandaşları uyardı.
İHA