Kızıltepe’de sokağa çıkamayan vatandaşlar damlarda uçurtma uçurdu
Kızıltepe'de corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar, ‘Hayat dama sığar' sloganıyla sosyal medya hesabı Qoser TV üzerinden etkileşime geçerek uçurtma etkinliği düzenledi. Evlerinin damlarına çıkan Kızıltepeliler, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek aynı anda yüzlerce uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu.
Çocuğuyla birlikte evinin damında uçurtmasını gökyüzüne bırakan Aydın Yaman, “Sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak çatıya çıkıp uçurtma uçuruyoruz. Günümüzü gün edip komşularla beraber uçurtma uçuruyoruz” dedi. İHA