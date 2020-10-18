Kızına böbreğini verdi, kanserden kurtuldu

Mersin Mezitli'de yaşayan Boyraz Ailesi'nin başından geçenler adeta film senaryosunu hatırlatıyor. Koruyucu ailesi olduğu 16 yaşındaki Kader Y.'ye böbreğini veren 53 yaşındaki Mustafa Boyraz'ın ameliyat masasında pankreas kanserine yakalanmak üzere olduğu fark edildi.

Boyraz, mucizevi erken teşhis sayesinde amansız hastalıktan son anda kurtuldu. Mustafa ve Azize Boyraz çifti şimdi bir çocuğun daha hayatına dokunmak ve Kader'e de kardeş olması için 7 yaşındaki Leyla S.'ye de koruyucu aile oldu. Şefkat, merhamet, mucize, sevgi dolu hikayenin gizli kahramanlarından olan anne Azize Boyraz, zaman zaman boğazında kelimeler düğümlenerek, süreci SÖZCÜ'ye anlattı.

“KADER SAYESİNDE YAŞIYORUM”

2013 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Koruyucu Ailelik modelinin anlatıldığı bir seminere katıldıktan sonra çıkışta dağıtılan takvim ve seminerdeki konuşmalardan çok etkilenen Azize Boyraz, “O çocukların gözlerinin içlerinin gülmesini çok güzel anlatmışlardı. Eşime bahsettim. ‘Neden böyle bir şey yapmayalım?' dedik. Ben hep bir kız çocuğu özlemi duyuyordum. Şartları görüştük. Ondan sonra hiç tanışmadan, Kader kızımız olsun dedim” dedi. Kader'i evlat edinmeden önce ağır hastalığı olduğunun söylendiğini anlatan Azize Boyraz, “Böbrek hastası ve durumunun ne olacağı belli değil. ‘Verin kaç yıl yaşayacaksa benimle yaşasın' dedim” diye konuştu.

Kader'in şu anda sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim aldığını anlatan Azize Boyraz şöyle devam etti: “İlkokul ikinci sınıfta yarım dönem gitti. Ondan sonra çok ağır tedaviler geçirdi. Bir daha gidemedi. Kelebek (Lupus) denilen bir hastalık nedeniyle her iki böbreğini de kaybetti. Eşimin ona böbreğini vermeye karar verdi. 2017 yılının mayıs ayında böbreğini verdi. Doktorumuz ‘Senin kızın senin hayatını kurtardı' dedi.

Eşim pankreas kanseri olmak üzere ve son evresiymiş. Kadere bak. Mucizeleri o kadar çok üst üste yaşadık ki biz”. Baba Mustafa Boyraz ise yaşamını Kader kızına borçlu olduğunu söyledi. 2017 yılında tedavinin tamamlanması ardından taburcu edilen küçük Kader evlerine döndü. Hasta olmasına rağmen koruyucu aile olarak aldığı Kader'e böbreğini veren baba Boyraz, Mezitli Belediyesi tarafından yapılan sosyal medyada halk oylaması sonucu ‘Yılın Babası' seçildi. Mustafa Boyraz bu süreçle ilgili şöyle dedi: “Ben yılın babası olmak için yola çıkmamıştım. O ödülü çocukları için fedakarlık yapan bütün babalar adına aldım”.