Kızının altın küpesini ararken Samsun’un ‘çekirdekçi ablası’ oldu

Kızının altın küpesini bulmak için gittiği sahilde 23 yıldır çekirdek ve su satan Hatice Aydın, Samsun'un 'çekirdekçi ablası' olarak hafızalara kazındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hatice Aydın, sahilde çekirdek satmaya 27 yaşındayken başladı.

İlginç bir işe başlama hikayesi olan Aydın, yıllar önce kendisinden çekirdek isteyen bir çocuğa dalgınlıkla çantasında bulunan altın küpeleri de çekirdekler ile verdi.

Bir umut çocuğun tekrar gidip altın küpeleri kendisine teslim etmesini çekirdek çitleyerek bekleyen Aydın, gelen başka bir gencin kendisinden çekirdek istemesiyle bu işi yapmaya başladı.

Hatice Aydın, “Sahilde çekirdek yiyordum. Birisi geldi yanıma çekirdek istedi verdim. Öteki ‘bana da ver’ dedi ona da verdim. Benim kızım da küpelerini çıkarmış çantama atmış. Ben de çekirdeğin içinde kızımın altın küpelerini de vermişim. Ondan sonra her gün buraya oturmaya geldim. Küpelerimi verdiğim çekirdek isteyen çocuk getirir bana diye düşündüm. En sonunda çekirdekçi oldum” dedi.

KIZLARINI BU İŞLE OKUTTU

Çekirdek satmaya önce yürüyerek başladığını belirten Aydın, şimdilerde elektrikli bisikletiyle sahile gidiyor. Ona ikisi akülü bisikletinde oturan, biri yanında gezen üç köpeği de eşlik ediyor.

Aydın, “Üç köpeğim var. Köpeklerimin isimleri de Prenses, Leydi ve Zavallı. Kızlarım zamanında iki tane köpek satın almış. Baktım hiç ilgilenmiyorlar. Köpekler bana kaldı, onlar Alanya’ya üniversiteye gitti. İki kızımı da buradan kazandığım parayla okuttum. Biri işletme biri aşçılık bitirdi. İkisi de şu an işsiz. İnşallah iyi bir iş bulurlar. Benim gibi çekirdekçi olmazlar yani” dedi.

Altın küpeleri hâlâ aradığını belirten Aydın, “Ben birisinin burada 7 bin 500 lira parasını buldum verdim. Çok sayıda cep telefonu, cüzdan, para buldum ve hepsini sahiplerine verdim. Bulduğum elbiseleri motorun arkasına asıyorum. Sahibi çıkıyor zaten. Ama küpelerim hâlâ getirilmedi. Bu ara çekirdek satışı da iyi gitmiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)