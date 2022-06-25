Korkunç olay: Kızının hamsterını yediği videoyu paylaşan kadın tutuklandı

İngiltere'de ismi açıklanmayan bir kadın uyuşturucunun etkisindeyken kızının evcil hayvanı olan hamsterını yedi. O anları sosyal medyadan paylaşması infial yarattı.

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İngiltere’nin Lincolnshire kentinde ismi açıklanmayan 39 yaşındaki bir kadının Facebook’a yüklediği video infial yarattı. Kadın, kızının olduğunu söylediği hamsterı yerken kendini videoya kaydederken, bunu sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından polis harekete geçti.

Kadın, hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kadının videoyu çekerken uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi. Görüntülerde, kadının kemirgeni yemeden önce hamsteri öldürdüğü görülüyor.

Lincolnshire Polisi, kadının tutuklandığını doğruladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, “Hayvanlara karşı zulmü içeren görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 39 yaşında bir kadını tutukladık.” dedi. Kadının daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı açıklanırken soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Bir polis sözcüsü, “Bu son derece üzücü bir video ve halkı şu an uyarmak istiyoruz. Lütfen bu videoyu sosyal medyada görürseniz lütfen hemen bildirin. Lütfen paylaşmayın veya yorum yapmayın çünkü bu diğer insanların görme ve etkilenme ihtimalini artırıyor.” dedi.

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