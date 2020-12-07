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Kızının telefonunu çalan hırsızı şemsiyeyle yakaladı
Brezilya'da bisikletli bir hırsız, yolda yürüyen genç kızın cep telefonunu çaldı. Genç kızın annesi, şemsiyeyle hırsızı etkisiz hale getirdi.
Sozcu.com.tr
Yaşam 7 Aralık 2020 - 15:38

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde alışverişten dönen anne-kızın yanından geçen bisikletli hırsız, 15 yaşındaki kızın elindeki cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı.

Bisikletle uzaklaşan hırsızı anne kovalamaya başladı. Anne elindeki şemsiye ile hırsızı etkisiz hale getirerek, bisikletten düşmesini sağladı. İşyeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, anne daha sonra hırsızı yumruklamaya başladı.

Annenin şemsiyeyi fırlattığı an.

DHA’nın aktardığı görüntülerde hırsızın gözaltına aldığı ifade edilirken, olayla ilgili konuşan anne, “Kızgın olduğunuzda dürtüleriniz sizi yanıltabilir ve düşünmeden tepki verebilirsiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca, hırsız eğer silahlı olsaydı her şey farklı olabilirdi” diye konuştu.

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