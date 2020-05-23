KKTC Turizm Bakanı Üstel, “Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs’a bekliyorum”

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs olarak corona virüsü (Covid-19) yendiklerini belirterek, "Türkiye'de yurtdışında tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum" çağrısı yaptı.

Ünal Üstel, mart ayından itibaren corona virüsüyle mücadelede önemli adımlar attıklarını ifade etti. “36 gündür ülkemizde bir vaka ortaya çıkmadı. Bir başarı hikayesinden bahsediyoruz” diyen Üstel, “Corona virüsü salgını ile mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yaptık” dedi.

“OTELLERDE EĞİTİM VERİLECEK”



Corona virüsüyle mücadelede halkın kurallara itina ile uyduğunu kaydeden Üstel, “Yavaş yavaş sektörleri çalışma hayatını kazandırmaya başladık. Bunlar için belirli kriterler ortaya koyduk” dedi. 1 Haziran’dan itibaren turizm sektöründe açılmaların olacağını söyleyen Bakan Üstel, “Otellere eğitim verilecek. Güvenli sertifikası alanlar açılacak. Otellerimizin kapılarını açarken, şu anda iç turizmi hareketlendirme adımı. Aslında bu dışa açılım öncesinde bir ön prova” dedi.

“GÜVENLİ ADAYIZ”

Kuzey Kıbrıs’ın güvenli bir ülke olduğuna vurgu yapan KKTC Turizm Bakanı Üstel, “İnsanlarımız bizleri aramaya başladı, ‘Ne zaman açacaksınız turizmi, gelmek istiyoruz’ diye. Güvenli adayız, güvenli tesislerimiz var. Ülkeye gelecek turistler konusunda da halkımızı bilinçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. “Kolay bir süreçten geçmiyoruz” sözlerini kullanan Ünal Üstel, “Anavatan Türkiye’de tatil yapmak isteyenlerin KKTC’yi seçmelerini istiyoruz. Bizim en büyük pazarımız her zaman yanımızda olan Anavatanımız” dedi. (DHA)